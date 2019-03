Mau & Ricky, un dueto poderoso

Redacción.

Desde 2011, los venezolanos Mau & Ricky lucharon por quitarse la etiqueta de “hijos de Ricardo Montaner”, y pasaron de ser desconocidos a poner a bailar a buena parte del continente americano y del mundo.

“Llevamos muchísimos años en esto, estuvimos en México trabajando en colegios, centros comerciales, estaciones de tren. Y la verdad es que en esos tiempos no nos iba nada bien, no nos conocía nadie, trabajábamos y trabajábamos y sentíamos que no sucedía nada.

Pero Dios tiene sus tiempos perfectos y la verdad es que no cambiaría este momento y la manera en la que han sucedido las cosas, esto es como un regalito después de tantos años de trabajo”, compartió Mau en entrevista.

El dúo recibió doble disco platino, más un disco de oro por su tema Desconocidos. Y un disco platino y un disco de oro por su sencillo Mi mala. “Desconocidos definitivamente ha sido una canción que mientras la estábamos haciendo sabíamos que iba a conectar por algún motivo, lo sentíamos en el corazón.

Había algo especial porque estábamos con unos nervios impresionantes y cuando uno siente nervios es porque algo importante está sucediendo. Sabíamos que algo iba a conectar, pero no de esta manera, ha sido una bendición de Dios”, agregó. Enfocados en el género urbano, los hermanos han colaborado con Sebastián Yatra, Karol G, Becky G, Jesús Navarro y Manuel Turizo.