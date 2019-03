Diversión y una lluvia de “slime” en los Kids’Choice

Estados Unidos.

Además de pasar a recoger su premio, los triunfadores de los Kids’ Choice Awards no se salvaron del chapuzón de slime.

Chris Pratt, Adam Sandler, Joey King y Noah Centineo fueron algunas de las estrellas que recibieron la lluvia del líquido verde tradicional de estos premios, que otorgan los más pequeños del hogar y que son organizados por el canal Nickelodeon.

Chris Pratt recibió un premio como actor de acción por Jurassic World 2.Foto: AFP.

“Esto es un honor, es un momento tremendo. Agradezco a todos los que apoyan el cine de acción, el de superhéroes, y a mi hijo Jack, el niño a quien más amo”, expresó Pratt, quien subió a recibir un reconocimiento por su trabajo en Jurassic World: El reino caído.

Sandler fue el predilecto de los niños por la mejor voz masculina en una película animada (la de Drácula, de la tercera entrega de Hotel Transilvania) y King y Centineo, como mejores actores de un filme por El stand de los besos y A todos los chicos de los que me enamoré, respectivamente.

Por otro lado, el actor mexicano Eugenio Derbez y la actriz peruana Isabela Moner presentaron el tráiler de su nuevo filme, Dora and the Lost City of Gold, basada en los dibujos animados de Dora la exploradora.