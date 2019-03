Mel B reveló revela que tuvo intimidad con una compañera de las Spice Girls

Redacción.



La gira de este verano de las Spice Girls podría peligrar ahora que Mel B ha realizado unas indiscretas declaraciones acerca de la noche de pasión que habría compartido con su compañera Geri Horner -conocida anteriormente Halliwell- durante la época de mayor éxito de la banda.

La cantante se animó a hacer esa confesión esta semana mientras grababa una entrevista para el programa 'Piers Morgan's Life Stories', que se emitirá más adelante pero del que ya ha trascendido un fragmento -precisamente del momento en que habla de su romance con Geri- en el matinal 'Good Morning Britain'.





"Éramos muy amigas. Sencillamente sucedió. No fue nada más que eso. Solo pasó. Nos reímos y pasamos página. Fue solo una vez y después lo hablas y no vuelve a suceder. Fue cosa de una vez", explicó Melanie en el vídeo promocional mientras otra de las componentes del grupo, Mel B, la contemplaba con cara de sorpresa entre el público, de lo que se deduce que ella no estaba al corriente de lo sucedido.







El presentador Piers Morgan, encargado de entrevistarla, ha confirmado que tras soltar esa bomba Melanie se apresuró a llamar por teléfono a Geri para informarla de lo que había hecho y tratar de calmar los ánimos, aunque su buena voluntad no habría servido para nada.







Los rumores aseguran que a la otra protagonista de esta historia -que actualmente está casada con el magnate Christian Horner, jefe de la escudería Red Bull de Fórmula 1- no le ha hecho ninguna gracia que haya salido a relucir ese episodio de su pasado.





Por otra parte, los fans de las Spice no han tardado en recordar que hace tiempo Geri ya habló de su única experiencia sexual con otra mujer -sin mencionar nombres- para reconocer que estaba borracha cuando ocurrió y que había servido para que se diera cuenta de que en realidad no era bisexual.