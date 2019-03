La hija de Luis Miguel, Michelle Salas, responde a los ataques de Frida Sofía

Redacción.



La dinastía Pinal se ha visto en un escándalo público, después de que la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, desatara una serie de ataques contra Michelle Salas, hija de Luis Miguel, y otros miembros de la familia.



La primogétina de Alejandra Guzmán comenzó la riña con Michelle hace unas semanas, cuando reveló que estaba harta de que la compararan siempre con su prima.



Frida también se atrevió a asegurar que Michelle mantuvo relaciones íntimas con uno de los mánager de Luis Miguel.

Por medio de las redes sociales, Frida también arremetió con toda su furia contra su tía Sylvia Pasquel y Stephanie Salas, quienes salieron a la defensa de Michelle.



La hija del "Sol de México", se había mantenido al margen de todo, sin embargo, en una entrevista para el porgrama "Hoy", Michelle Salas rompió su silencio y respondió a los ataques de Frida Sofía.

A diferencia de Frida, Michelle mantuvo su postura en las declaraciones y se mostró como toda una profesional y una dama.

"Yo tengo una familia espectacular, amo a mi abuela, a mi bisabuela, ustedes saben la conexión que yo tengo con mi abuela, con mi bisabuela, con mi mamá, en verdad con toda mi familia", expresó la modelo.



Al referirse a los comentarios que ha hecho Frida Sofía, Salas dijo no tener ningún comentario ya que eso no es relevante.







"El amor va más allá, y la familia va más allá y no tengo que hablar mal de nadie", culminó la modelo.



Ante las primeras palabras de Michelle Salas, Frida Sofía colgó un video en su cuenta de Instagram, y colocó. "Obvio no tienes nada que decir".