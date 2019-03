Barack Obama felicita a Jennifer López y Alex Rodríguez por su compromiso

Los Ángeles, Estados Unidos.

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, tuvo gran detalle con Jennifer López y Alex Rodríguez, la parejas del momento de la farándula.

Obama envió una tarjeta escrita a mano a la feliz pareja para felicitarlos por su reciente compromiso.

"Después de 26 años juntos, podemos decir que no importa el reto que la vida nos depare, compartirlo con un ser amado hace que todo sea mejor", escribió el expresidente en el misiva.

Fue el mismo A-Rod el que publicó en su cuenta personal de Twitter el detalle de Barack Obama.

This means the world to us.

#44 pic.twitter.com/TyIQTMAOpW