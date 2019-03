Adam Levine llega al cuarto piso

California, Estados Unidos.

Se casó, ya es papá de dos niñas y esta semana llegó a los 40 años, pero eso no le ha restado a Adam Levine una pizca de su atractivo. Es más, ahora parece vivir su mejor momento con una carrera musical consolidada y su estatus de símbolo sexual intacto.

“La edad es algo chistoso. Cuando alguien de 26 viene y te habla de tonterías piensas: ‘Al diablo contigo, no sabes nada. Algún día vas a tener mi edad y vas a odiar a la persona que eras cuando decías esas cosas’.

Hice lo que pude con mi joven cerebro masculino, no me arrestaron y no acabé en prisión. Para mí, los 40 años me sonaban a viejo cuando tenía 26. ¡Qué digo 40! los 26 sonaban muchos cuando tenía 23, así que todo es relativo”, dijo a la revista Variety en noviembre pasado.

Numeralía -90 millones de dólares, cantidad en que está valuada su fortuna.

-27 millones de discos ha vendido Maroon 5.

-12 millones de dólares gana aproximadamente por temporada en “The Voice”.

-3 Grammys tiene con Maroon 5.

Ícono. Nacido en Los Ángeles el 18 de marzo de 1979, el vocalista de Maroon 5 no tardó en conseguir un ejército de seguidores gracias a su peculiar timbre de voz, pero también debido a su delgado pero tonificado cuerpo, el cual poco a poco se llenó de tatuajes.

A partir de 2011, Adam también dejó ver su lado más divertido como uno de los coaches en el programa The Voice. Al año siguiente hizo su debut como actor en la serie American Horror Story: Asylum... con lo que demostró que lo suyo es la música.

En 2012 conoció a Behati Prinsloo, modelo de Victoria’s Secret, con quien dos años más tarde contrajo nupcias y procreó dos hijas.

“¡Que vengan los 40! No sé qué más podría desear. Tengo una familia hermosa, una bella esposa, dos bebés adorables y dinero en el banco. Soy realmente feliz con mi carrera, con lo que produzco, con la persona en la que me convertí.

Es muy intimidante pensar qué más querría, siento que ya conseguí más de lo que deseé en mis sueños más guajiros”. El también compositor se convierte así en un cuarentón cool y todo un icono de estilo contemporáneo. Practica yoga a diario, realiza entrenamientos de alta intensidad y ejercicios de cardio cada vez que se sube al escenario.

Las rutinas deportivas a las que debe someterse su esposa para mantenerse en forma también le obligan a disfrutar de lo que muchos llaman deporte en pareja, y aún hay más.

Su gusto por la moda es de familia, pues su padre y su madrastra tienen dos tiendas de moda masculina.