Hermano de Lauren Sánchez vendió por $200,000 mensajes de ella y Bezos

EUA.



La filtración de los mensajes de texto que destaparon el amorío entre Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, y la presentadora Lauren Sánchez costaron 200,000 dólares.



Eso fue lo que pagó por ellos el tabloide The National Enquirer a Michael Sánchez, hermano de Lauren, de acuerdo con una investigación de The Wall Street Journal.



El informante del diario es una persona cercana a los involucrados. CNN y The Daily Beast habían señalado en semanas pasadas como responsable de la filtración a Michael, simpatizante del presidente Donald Trump, quien ha tenido diferencias con Bezos.



El hermano de Lauren aseguró que el reporte de The Wall Street Journal estaba basado en rumores y prefirió no ahondar al respecto, pues no deseaba “dignificar” el artículo.

Lauren Sánchez y Jeff Bezos.

Bezos, dueño de Amazon, perdió por el escándalo a su esposa desde 1993, MacKenzie Bezos.



Lauren, de 49 años, y Jeff, de 54, estaban buscando una mansión para mudarse a vivir juntos, según People.

Una de las fuertes candidatas, citaron medios, se encuentra en el exclusivo barrio angelino de Bel Air y cuesta 88 millones de dólares.