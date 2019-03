Julia Roberts se niega a ser una “madre aburrida”

Londres, Inglaterra.



La oscarizada Julia Roberts no recuerda cuándo dejó de ser la ‘novia de América’ -un apelativo que recibió en la década de los 90 por su protagonismo casi absoluto en el género de la comedia romántica- y empezó a recibir papeles más maduros que, especialmente en los últimos tiempos, le han reservado casi de forma exclusiva el personaje de madre coraje, carismática y entregada.



En cualquier caso, y como ha explicado ella misma a su paso por el programa de la televisión británica ‘Lorraine’, a la estrella de Hollywood no le molesta lo más mínimo ocupar este tipo de roles una vez atravesada la barrera de los 50 años, ya que considera que le ofrecen una oportunidad de oro para reivindicar la relevancia y el interés de las historias protagonizadas por mujeres de una determinada edad.



“La verdad es que no me acuerdo muy bien de cuándo se produjo el punto de inflexión y dejé de recibir papeles de ‘chica’ para empezar a recibir los de ‘madre’. De todas maneras sigo siendo ‘cool’, no puedo limitarme a interpretar el cliché de madre aburrida y convencional”, aseguró Roberts.

La artista estadounidense protagoniza el nuevo filme El regreso de Ben, que se exhibe en cines hondureños.

