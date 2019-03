Amy Schumer desvela que su marido padece un trastorno del espectro autista

Redacción.



A pesar de las molestias que ha venido sufriendo durante su embarazo, relacionadas principalmente con las náuseas y vómitos ligados a la hiperémesis gravídica que le fue diagnosticada durante el primer trimestre de gestación, Amy Schumer consiguió seguir adelante con su gira el tiempo suficiente para grabar su último especial para Netflix -titulado 'Amy Schumer: Growing'- antes de verse obligada a cancelar el resto de sus actuaciones por orden médica.

En su monólogo, que estará disponible a partir de este martes en la plataforma, la humorista habla acerca de su futura maternidad y de su nueva vida como mujer casada sin filtro alguno y con su arrolladora sinceridad habitual. Una de las confesiones más impactantes que realiza, por lo personal de la misma, hace referencia a su marido Chris Fischer y la noticia que ambos recibieron recientemente acerca del trastorno que padece.





"Supe desde el principio que su cerebro funcionaba de manera distinta al mío", explica. "A mí marido le diagnosticaron lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. Tiene un trastorno del espectro autista".

La actriz revela con total naturalidad que una vez conocieron el diagnóstico se dio cuenta de que muchos de los síntomas de la condición de Chris eran además los motivos por los que ella se había enamorado de él hasta el punto de casarse a los pocos meses de que se conocieran.

"Siempre dice lo que piensa. Es muy sincero. No le importan las convenciones sociales o lo que se espera que diga o haga", asegura antes de poner un ejemplo concreto.



"Si le pregunto si algo me queda como el cu*o, me dice: 'Sí, tienes mucha más ropa, ¿por qué no te pones otra cosa? Pero también me hace sentir más guapa que nadie en toda mi vida. Y no sabe mentir, ¿es o no es el hombre perfecto?".