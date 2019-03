Rina Mandujano, la nueva voz de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.



El nombre de Rina Mandujano comienza a hacerse conocido en la escena musical nocturna de la capital industrial.



La hondureña ha dado a conocer su talento en algunos de los bares y restaurantes de la ciudad. Aunque de chica soñaba con dedicarse a la música, con el paso de los años la joven dejó de lado este sueño y continuó con su carrera universitaria. Retomar ese anhelo de ser intérprete es algo que le llegó gracias a un golpe de suerte.



“Heredé la pasión por la música de parte de mi madre. Ella siempre cantó en el coro de la iglesia. Con el tiempo yo también me integré al coro de la iglesia a la que asistiamos y fue así como perdí el miedo al público”, expresó Mandujano.



El año pasado, Rina asistió con unos amigos al restaurante Madness Bistro para disfrutar de un show musical. Una de sus amigas le dijo que sería buena idea que subiera al escenario para interpretar algunos temas de Mon Laferte, una de sus cantantes favoritas, pero Mandujano se negó.



“De repente me llamaron al escenario. Pues como a mi no me da miedo subí y empecé a cantar algo de Mon. Al estar allí me emocioné y hubo una muy buena recepción por parte del público”, expresó.



Fue así como la chica empezó a alternar su profesión con su faceta de cantante. “Es un cambio de vida, pero afortunadamente soy una mujer organizada. También quiero empezar a escribir canciones. Llegaré hasta donde Dios quiera”, concluyó.