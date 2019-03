Netflix estrena miniserie sobre Madeleine McCann

Los Ángeles, Estados Unidos.



Netflix estrenó ayer la miniserie La desaparición de Madeleine McCann.



Basada en el triste suceso ocurrido en Praia de Luz (Portugal) en mayo de 2007, esta serie documental explora durante ocho horas todas las hipótesis y líneas de investigación del caso de la niña británica que dio la vuelta al mundo.



La producción no ha contado con la participación de Kate y Gerry McCann, padres de Madeleine, que no han querido participar, argumentando que el documental no ayuda a encontrar a su hija, que sigue desaparecida casi doce años después.



No obstante, según fuentes cercanas a la producción, tienen “nuevas e interesantes entrevistas con personas cercanas a la investigación” y creen poder “hacer justicia” a la historia de la desaparición de Maddie.



Entrevistados



La serie, dirigida por Chris Smith y producida por Pulse Films y Paramount Television, cuenta con más de 120 horas de entrevistas a personas implicadas, con testimonios como el de Robert Murat, uno de los primeros sospechosos que tuvo que ser indemnizado por un medio de comunicación portugués tras demostrarse su inocencia, o el del detective portugués Gonçalo Amaral.