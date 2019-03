Ganadores de los iHeartRadio Music Awards 2019

Los Ángeles, EEUU.

La sexta edición de los iHeartRadio Music Awards, fue celebrada este jueves en un Microsoft Theater, Los Ángeles, con una constelación de estrellas, se convirtió en una celebración a las artistas femeninas.

De las más magnéticas fue Taylor Swift, reconocida con la estatuilla por Tour del Año ("Reputation") y la de Video Musical del Año ("Delicate").

"Honestamente, les debo todo, todo en mi vida a ustedes", dijo Taylor a sus seguidores, convirtiendo el auditorio en una locura.

La texana fue un encanto con todos con quienes se cruzaba. Entre pausas publicitarias de la transmisión, por ejemplo, se dedicaba a tomarse selfies con los fans. Y mientras la ceremonia transcurría, se puso a jugar con su vecino de asiento, el pequeño hijo de Alicia Keys, lo que provocó la ternura de quienes lo atestiguaron.

"Creo que mi hijo Genesis está intentando invitar a salir a Taylor más noche. Está trabajando en ello, aunque no sé qué ocurra", comentó Keys, desde el escenario, al recoger la estatuilla Innovator, y provocando las risas.

Ariana Grande se fue a casa con los premios de Álbum Pop del Año (Sweetener) y Artista del Año, además de que la oriunda de Florida cautivó con la interpretación en vivo de su hit "Needy".

Entre las actuaciones en vivo, destacó la de John Legend, quien presentó su sencillo "Preach", y Halsey, con un escenario de una ciudad destruida, al lado de Travis Barker.

También Kacey Musgraves, quien cantó "Rainbow" encima de un arcoiris, con Chris Martin, líder de Coldplay, al piano.

En la velada, conducida por el rapero T-Pain, Steven Tyler, líder de Aerosmith, entregó el premio de Canción del Año a "The Middle", colaboración entre los DJs Zedd, Grey y la cantante Maren Morris.

La rapera Cardi B había llegado como la más nominada, en 13 categorías, pero solo se llevó dos premios (Colaboración, por "Finesse", con Bruno Mars, y Artista Hi pHop).

Drake el segundo más postulado, en 8 ramas, consiguió Artista Masculino y Canción Hip Hop con "God's Plan".

La banda Calibre 50 obtuvo Artista Regional Mexicano del Año y Canción Regional Mexicana del Año, "Mitad y Mitad".

Ganadores iHeartRadio Music Awards 2019

-Tour: Taylor Swift (Reputation)

-Innovator: Alicia Keys

-Canción: "The Middle" (Zedd, Maren Morris, Grey)

-Video: "Delicate" (Taylor Swift)

-Artista Femenina: Ariana Grande

-Artista Masculino: Drake

-Grupo del Año: 5 Seconds of Summer

-Artista Pop Nuevo: Marshmello

-Artista Rock: Three Days Grace

-Canción Rock: "Safari Song" (Greta Van Fleet)

-Letra: "Consequences" (Camila Cabello)

-Artista Latino: Bad Bunny

-Canción Latina: "X" (Nicky Jam y J Balvin)

-Artista Hip Hop: Cardi B

-Canción Hip Hop: "Gods Plan" (Drake)