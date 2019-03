Gwyneth Paltrow: "No me he retirado de la actuación"

EUA.



Puede que la oscarizada Gwyneth Paltrow confirmara recientemente que la próxima entrega de la saga 'Los Vengadores' sería la última cinta de Marvel en la que se involucrara profesionalmente, pero eso no significa, como aseguraban algunos, que se disponga a retirarse definitivamente de la actuación.



Cierto es que ella misma ha expresado en varias ocasiones que su máxima prioridad profesional a día de hoy reside en el imperio económico que ha venido construyendo en torno a su marca 'Goop', la cual comenzó como un mero boletín electrónico de consejos de belleza y salud. Sin embargo, la artista sigue abierta a nuevas ofertas interpretativas que, por supuesto, pueda compaginar con sus facetas de madre y empresaria.



"Nunca he dicho que me vaya a retirar para siempre de la actuación. Lo que dije es que 'Goop' es mi pasión y mi trabajo a tiempo completo, ya que soy su fundadora y mi vida gira en torno a ello. Ocasionalmente, cuando tenga en mis manos el proyecto perfecto y encaje en mis horarios con los niños y con la empresa, pues podré dedicarme a ello", ha explicado a su paso por el programa Today.



"Lo único que digo es que ahora mismo no puedo centrarme únicamente en actuar y menos tomármelo como algo prioritario", ha sentenciado en la misma conversación.