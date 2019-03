"Amar a muerte" arrasa en premios Tv y Novelas

Ciudad de México.

Con 14 estatuillas obtenidas en los Premios TvyNovelas, en diferentes categorías, incluidas las más importantes, como Mejor Actor, Actriz, Mejor Primer Actor, Mejor Reparto, Actor/Actriz Co Estelar y Mejor Tema de Telenovela, entre otras, Amar a Muerte arrasó frente a sus competidores la noche de este domingo.



Raquel Garza se llevó la estatuilla a Mejor Primera Actriz, categoría en la que se impuso a Isela Vega, Carmen Salinas, Diana Bracho y Cynthia Klitbo.



Alejandro Nones y Claudia Martín triunfaron como villanos, ambos por el melodrama ganador. Hoy, producido por Magda Rodríguez, volvió a situarse como Mejor Programa de Entretenimiento, y Me Caigo de Risa, del productor Eduardo Suárez, triunfó como Mejor Reality.



En comedia, Nosotros los Guapos fue el ganador a Mejor Programa.



Mientras Maite Perroni cantaba el tema Brillarás, se recordó a los actores que fallecieron, entre los que destacaron Carmela Rey, Rogelio Guerra, Gregorio Casal, Fela Fábregas, Esteban Mayo, Santiago Galindo, María Rubio, Lucho Gatica, Lourdes Deschamps, Fernando Luján, Maty Huitrón y Christian Bach, ésta última, la más aplaudida de este segmento.



Los encargados de conducir el evento fueron Arath de la Torre y Montserrat Oliver.



Lista completa de ganadores:

Mejor Telenovela

Amar a Muerte (Carlos Bardasano)



Mejor Actriz

Angelique Boyer (Amar a Muerte)



Mejor Actor

Michel Brown (Amar a Muerte)



Mejor Villana

Claudia Martín (Amar a Muerte)



Mejor Villano

Alejandro Nones (Amar a Muerte)



Mejor Primera Actriz

Raquel Garza (Amar a Muerte)



Mejor Primer Actor

Alexis Ayala (Amar a Muerte)



Mejor Actriz Coestelar

Macarena Achaga (Amar a Muerte)



Mejor Actor Coestelar

Arturo Barba (Amar a Muerte)



Mejor Actriz Juvenil

Bárbara López (Amar a Muerte)



Mejor Actor Juvenil

Santiago Achaga (Like)



Mejor Director de Cámaras

Mauricio M./Martha M. (Mi Marido Tiene Más Familia)



Mejor Director de Escena

Rolando Ocampo (Amar a Muerte)



Mejor Guion o Adaptación

Leonardo Padrón (Amar a Muerte)



Mejor Reparto de una Telenovela

Amar a Muerte



Mejor Tema de una Telenovela

Me Muero, compositor e intérprete Carlos Rivera (Amar a Muerte)



Mejor Programa de Comedia

Nosotros los Guapos



Mejor Programa Unitario Dramatizado

La Rosa de Guadalupe



Mejor Programa de Entretenimiento

Hoy



Mejor Programa TV de Paga

MoJoe



Mejor Reality y Programa de Concurso

Me Caigo de Risa