¿Qué Jonas Brother se quitó antes el anillo de castidad?

Los Jonas Brothers han vuelto a la escena musical por todo lo alto con su sencillo 'Sucker', el primero desde que se separaron en 2013 'por culpa de Nick', según han reconocido ellos mismos, y con una imagen mucho más adulta de la que tenían acostumbrados a sus fans.

En su entrevista con James Corden en el marco del segmento 'Carpool Karaoke' que el presentador británico ha popularizado en su late-night, los tres hermanos no han tenido reparo en hablar de sus tiempos como miembros de la todopoderosa factoría Disney para reconocer que esa etapa les ha dejado cierta secuelas que, en el caso de Joe por ejemplo, se traducen en una alergia a la autoridad que dura hasta día de hoy.

"Es una consecuencia de los días Disney y que nos dijeran constantemente lo que podíamos o no podíamos decir", se ha encargado de explicar Nick, que ha reconocido con total sinceridad que llegó a elevar a la categoría de arte la habilidad para esquivar preguntas incómodas en sus entrevistas.





"Yo me sentía muy orgulloso de ello hasta que años después vi esas mismas entrevistas y me di cuenta de que sonaba como un robot. Estoy muy enfadado conmigo mismo por ello", ha lamentado.

"Era una especie de político con tan solo 13 años", ha apuntado Joe.

La conversación no tardó en evolucionar hacia los anillos de castidad: la joya símbolo de pureza que ellos popularizaron y que en su momento lucieron otros artistas como Miley Cyrus. Joe, el mediano, ha apuntado que más que la promesa de llegar vírgenes al matrimonio, esos anillos simbolizaban su compromiso de "esperar a la persona idónea cuando fuera el momento adecuado", algo que en su caso era la norma en el ambiente cristiano -su padre es reverendo- en que crecieron.





"El problema es que, cuando tienes 15 o 16 años y empiezas a salir con alguien, te dices: Espera, ¿qué es lo que he prometido que iba a hacer? Y lo más gracioso es que nosotros nunca tuvimos intención de hablar de ello, era algo nuestro y que no tenía por qué conocer el resto del mundo", ha recordado.

Obviamente no consiguieron guardar el secreto: durante una de sus entrevistas se vieron casi forzados a explicar en qué consistían esos anillos ante la posibilidad de que les acusaran erróneamente de formar parte de una secta: "Eso fue de lo que todo el mundo habló durante mucho tiempo. Era la broma, y a nosotros también nos resultó gracioso en algún momento, pero por supuesto llegó el momento en que decidimos que eso no era quiénes éramos, que no necesitábamos llevarlos y se había convertido en algo molesto porque la gente se reía de ellos", ha declarado algo molesto

La pregunta del millón, por supuesto, es quién se libró antes de su anillo de castidad y James Corden no se ha podido resistir a planteársela a los tres artistas. Ahí Nick ha sacado a relucir su carácter gamberro y no ha dudado en señalar a Kevin, que tuvo que limitarse a encogerse de hombros y admitir algo avergonzado que así había sido mientras sus hermanos se burlaban de él asegurando que se le "cayó el halo", pero que no hicieron ninguna ceremonia para marcar ese rito de paso.