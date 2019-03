Chloë Grace Moretz altera los códigos del thriller en “Greta”

Los Ángeles.



Sin intrigas sexuales o de poder, con tres mujeres como protagonistas y con Isabelle Huppert como enemiga y disfrutando cada plano, la actriz Chloë Grace Moretz dijo a la agencia Efe que le interesó participar en el filme Greta porque le permitió jugar con los códigos habituales del thriller psicológico.



“Quería de verdad la oportunidad de tomar un género que me encanta, pero también tener la capacidad de subvertirlo y hacerlo, por ejemplo, sobre tres mujeres”, comentó Moretz (Atlanta, EEUU, 1997) .

Greta, que se estrena este fin de semana en Estados Unidos, se escapa de algunos clichés de los thrillers de Hollywood sobre obsesiones y paranoias: aquí no hay novios celosos, ni tramas sexuales, tampoco secretos ocultos de juventud o familias disputándose una herencia.

“Y en lugar de Anthony Hopkins tienes a Isabelle Huppert”, ironizó esta actriz que, pese a ser muy joven, tiene ya una larga carrera en la gran pantalla con cintas como Kick-Ass, Let Me In (ambas de 2010), Carrie (2013) y otras.



Con el cineasta Neil Jordan, ganador del Óscar al mejor guion original por The Crying Game (1992), al mando de las operaciones, Greta comienza de manera muy dulce con el encuentro entre Frances (Moretz), una joven en Nueva York que trabaja como camarera, y Greta (Huppert), una tranquila señora que vive en soledad.

Maika Monroe interpreta a Erica Penn, la mejor amiga de Frances.

Pero lo que podría haber sido el inicio de una melancólica comedia sobre el paso del tiempo y la amistad entre dos mujeres de diferentes generaciones se convierte, en cambio, en un turbio thriller después de que la adorable Greta revele que hay algo muy oscuro en su interior. “Cuando nos encontramos a Frances solo han pasado siete meses desde que ha muerto su madre. Su corazón está en un lugar muy difícil y está llevando, en silencio, mucho peso en sus hombros”, describió la intérprete.



De ahí que cuando el azar le lleve a conocer a Greta, que parece una señora encantadora y cariñosa, ella se muestre “abierta” y “amable”.



Moretz subrayó la humanidad de su personaje y cómo “cuando mira a los ojos de maldad de Greta, no es que pueda entender de dónde viene, pero sí intenta encontrar algo de compasión por el monstruo”. “Esta película, en el fondo, es una historia sobre la soledad y la pérdida”, afirmó.



Tímida, sin pareja y sin mucho interés en juntarse con amigos, a Frances solo la acompaña en el día a día su compañera de apartamento Erica (Maika Monroe), quien cierra el triángulo femenino de Greta.

Moretz e Isabelle Huppert en una escena de Greta. Huppert hace el papel de una europea que le dará muchos dolores de cabeza.

Por eso, según Moretz, la película deja caer y sugiere que, “con más años de soledad y de dolor, Frances podría ser la siguiente Greta”.



La cinta juega deliberadamente con la ambigüedad, tanto en el retrato de sus personajes como formalmente, ya que en ciertos momentos respeta con seriedad las reglas del thriller psicológico y en otros momentos los ridiculiza y se burla hasta casi acercarse a la comedia negra.



En este sentido, Moretz destacó la labor de Neil Jordan y aseguró que Greta le recuerda a In Dreams (1992), filme del realizador irlandés que contó con Annette Bening y Robert Downey Jr. en su elenco. “He sido una enorme fan de Neil desde que vi por primera vez Interview with the Vampire (1994)”, señaló la actriz acerca de un director que, en su opinión, combina los giros de guion de los thrillers con “una versión oscura de los cuentos”, y que también sabe “prestar atención a los personajes y a sus relaciones emocionales” sin descuidar que su película sea “muy entretenida”.



Aunque las cintas mencionadas salieron antes de que ella naciera, estaba familiarizada con el tema. “Cuando eres un actor es importante conocer la historia del cine, y yo sabía de su trabajo desde hace muchos años”, respondió. “Fue increíble poder tener al lado a un director que ama construir fantasías macabras y presentar algo como esto, que termina siendo una especie de cuento de hadas perturbador”.

Jason Cassidy, Robert Walak, Lawrence Bender, Chloë Grace Moretz, Neil Jordan, John Penotti y Peter Kujawski en la premier de Greta en California.

De cualquier forma, uno de los grandes alicientes para Moretz en esta cinta fue medirse cara a cara con una Isabelle Huppert deliciosa y sensacional en su rol de la malvada Greta. “Se preocupó por lo que yo pensaba y quería tener discusiones abiertas conmigo. Era increíblemente curiosa”, dijo Moretz con admiración de la carismática intérprete francesa.



Por último, Moretz, que confesó además ser una gran fan de Amy Adams, también llamó la atención sobre el reparto femenino casi en su totalidad de Greta, e indicó que, de la mano de otras cintas como Get Out (2017), esta película muestra un enfoque “moderno”, “interesante” y “de cambio” acerca de a dónde se dirige Hollywood en la actualidad.