Menor Menor, a la conquista internacional con “Trinity la marca”

Roatán, Honduras.



“El Menor Menor la está rompiendo”, esa es una frase común dentro del género urbano que significa que alguien está sonando en todos lados y, después del lanzamiento de su primer álbum titulado Trinity la marca, el artista hondureño ha confirmado su gran popularidad no solo en el país, sino en otras latitudes, donde ya corean sus canciones.



Bajo la tutela de Farruko y de su representante Frank Miami, el originario de Triunfo de la Cruz se ha convertido en una figura de gran proyección internacional.



“Estoy muy satisfecho por la aceptación que ha tenido el disco en el país e internacionalmente, me siento muy contento y agradecido por lo que está sucediendo en mi carrera. Tengo entendido que en iTunes las ventas han ido muy bien y nos han ubicado en el quinto lugar. Todo esto es más de lo que yo esperaba y lo recibo con mucha emoción y agradecimiento. Sé que Frank Miami, la mente detrás de este proyecto, confiaba en que así sería, pero a mí no me deja de sorprender”, aseguró José Marcelo Norales, nombre real del cantante.



Apple Music etiquetó al hondureño como la estrella nacional del género urbano; otras plataformas como Tidal también hicieron eco del efervescente crecimiento del teleño. Este primer álbum será la punta de lanza de una exitosa carrera para José, quien siempre soñó con cantar.

Frank Miami, hondureño radicado en EEUU, es el mánager del artista y socio de la compañía Carbon Fiber Music.

“La verdad es que no me esperaba tener este éxito, todo ha pasado tan rápido que ni cuenta me di cuando ya tenía un álbum grabado; es algo que me está costando digerir. Todo esto inició como un hobby, ahora es que lo veo como un negocio, mi pasión se convirtió en mi fuente de ingresos, y la respuesta de la gente me motiva para seguir haciendo música, creciendo en esta industria, innovando y sobre todo representando a Honduras”, explica.



- ¿Qué ofrece el álbum “Trinity la marca” al público?



Este trabajo contiene música bailable, reguetón, reggae y muchos ritmos tropicales. Incluimos letras para poner a nuestros fans a pensar sobre nuestras vidas o lo que hemos pasado. Es un material que tiene muy buen contenido.



-¿Qué le aportan Farruko, Lary Over, El Alfa y Konshens a este proyecto?



Todos son artistas consolidados, por los cuales siento un gran respeto. Son grandes exponentes de la música urbana, pero algo que quisiera resaltar es el deseo de ellos en ser parte de este proyecto.



Según me explicaron, mi talento hizo más fácil colaborar juntos, y les agradezco a todos ellos.



-¿Qué significa que Farruko sea su padrino musical?



Es algo muy grande, ni siquiera sé qué siento en mi corazón cuando lo veo cantando mis canciones; lo tomo con mucha humildad y le agradezco porque le debo muchísimo. No tengo ni idea de cómo le voy a pagar todo lo que ha hecho por mí, mi familia y mi música. Él siempre me ha aconsejado que siga mis sueños, que no me detenga, que siga trabajando y creciendo, por ello ha sido un gran mentor para mí.

Menor Menor, al centro, junto con Konshens y Farruko en Roatán.

- Cuando estaba en México con la idea de cruzar ilegalmente a EEUU y recibió la llamada de Frank Miami ofreciéndole una carrera musical, ¿imaginó que algo así ocurriría?



Sería un mentiroso si le digo que sí, todo evolucionó y las puertas se fueron abriendo a medida que cantaba. Inicialmente solo grabaría una canción con el artista panameño Boy C, de repente el trabajo y la consistencia me permitieron grabar con Lary Over.



- Sé que usted escribe las canciones del disco, ¿cuál es su grado de escolaridad y cómo se inspira al componer?



Tuve la oportunidad de estudiar hasta segundo curso; lamentablemente no concluí mis estudios. Mi inspiración al escribir viene de mi realidad, de lo que viven mis amigos, familiares y en nuestro país; cualquier situación se puede convertir en un momento de inspiración. Una vez que tengo la idea central del tema me concentro e inicio a redactar.



Exitoso



Menor Menor asegura no tener una canción favorita en el álbum con 16 temas, pero parece que el público sí, ya que el tema Whine Up cuenta con más de 12 millones de visitas en YouTube.



El artista de Carbon Fiber Music participó el 23 de febrero en una gira en Tocoa, Colón, y durante la participación de otros artistas locales los asistentes lo pedían a gritos.

El hondureño Isaac Gutiérrez “Guty” se encargó del video de “Whine up”.

“Se me eriza la piel de recordar el cariño de la gente de Tocoa. Algo que me impactó fue que durante la presentación de otros artistas, los asistentes exigían que cantara y lo hacían coreando mi nombre. No es algo que me haga tan feliz por el irrespeto a otros colegas; pero son muestras de cariño que con sorpresa recibimos junto con mi equipo de trabajo”, aseveró Menor, quien este 16 de marzo estará en el gimnasio municipal de Puerto Cortés.



- Quedó evidenciado en los videos que en Tocoa ya se saben todas sus canciones, ¿era esto algo que ambicionaba?



Esta es una prueba de que los sueños se hacen realidad, uno no se imagina tanta euforia de parte de la gente; las sensaciones fueron muy gratas.



Como digo en mi canción Rola cola, “se me dio”, Honduras está cantando las canciones que escribí en aquel cuarto tan chiquito. Es irreal ver a 5,000 personas cantando a todo pulmón cada canción, los amo.



- ¿Cómo viven sus padres Marcelo Norales y Tomasa Ramírez este momento?



Están muy orgullosos de mí, siempre han sido mis fans y el día del nacimiento del disco estuvieron conmigo. Son mis confidentes, mis mejores amigos y disfrutan verme en mi etapa actual.