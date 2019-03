Alfredo Adame y Carlos Trejo "El Cazafantasmas" tendrán pelea televisada

Ciudad de México, México.

En televisión nacional el actor Alfredo Adame retó a una pelea a puño limpio a Carlos Trejo, mejor conocido como el "El Cazafantasmas".

Durante una emisión del show de Gustavo Adolfo Infante, "De primera mano", el galán de telenovela de la década de 1990 dijo que retaba a su enemigo a un enfrentamiento de artes marciales mixtas para ponerle fin a su riña.

La invitación a la pelea se da después que "el cazafantasmas" relatara al mismo medio como le "tiró unos dientes" a Adame en una pelea que tuvieron hace un tiempo, aunque no explicó los motivos que originaron el pleito.

"Yo soy hombre de pocas palabras. El tipo andaba de hablador ya me le presenté y ahí tienes la respuesta: dos diente menos. Donde me lo tope así lo voy a traer, a pan y agua, aquí somos hombres, no payasos", dijo Trejo al medio.

Ante estas declaraciones, Adame no se quedó callado y de inmediato lanzó un reto en televisión nacional para ver "de qué cuero salen más correas".

"Vamos a hacer un 'mixed martial arts', o todo se vale. Tres rounds de 3 minutos, y lo hacemos como función", dijo el actor.

Incluso agregó que hay una empresa interesada en llevar a cabo este evento y que las ganancias serán donadas a un albergue de Monterrey que atiende personas de la tercera edad y menores víctimas de abusos.

Carlos aceptó el reto pero pidió que solo fuera un round y dejó en claro que con él, las cosas van muy en serio.

"Te prometo que te voy a dejar paralítico, maldito infeliz, donde te pesque, y ojalá se logre (la pelea), maldito rata de mi***a", amenazó quien se hiciera famoso gracias a la casa de Cañitas, famosa como la más embrujada de Ciudad de México.

La guerra entre Adame y Trejo empezó en el 20000, cuando el conductor presentaba las historias sobrenaturales del cazafantasmas, pero luego exhibió en televisión la presunta farsa sobre el libro de Trejo sobre los hechos paranormales de la casa de "Cañitas".

"Después de exhibir las mentiras de Trejo, de que es un fraudulento, lo metí en la cárcel un año y medio por un asunto, pues usó audios sin el consentimiento de una joven, diciendo que eran paranormales, cuando eran de sus sesiones de terapia", explicó Alfredo sobre su enemistad.