Ana Brenda sobre reconciliación con Iván Sánchez: 'El día de mañana ahí estoy'

Ciudad de México, México.

A finales del año pasado Ana Brenda Contreras anunció el final de su noviazgo con el español Iván Sánchez dando a entender que sus respectivos compromisos profesionales y las temporadas que estos les obligaban a pasar separados habían sido el principal motivo de su ruptura que, por otra parte, parecía haberse producido de manera cordial.

En diciembre la guapa actriz mexicana concedió una serie de entrevistas para promocionar su siguiente trabajo en la pequeña pantalla con la serie 'Dinastía' que hicieron saltar las alarmas en torno a una posible reconciliación debido a sus declaraciones, que parecían dejar abierta la puerta a que se dieran una segunda oportunidad al reconocer que seguían en contacto y formando parte el uno de la vida del otro.

En el evento de la presentación de la segunda temporada de su telenovela 'Por amar sin ley', Ana se ha pronunciado en una línea muy similar para aclarar que, aunque ninguna separación es sencilla, ellos siguen deseándose mutuamente lo mejor.

"No hace falta decir lo increíble persona que es, siempre lo dije. Si es guapo por fuera es más guapo por dentro y él sabe. Tenemos una excelente relación y no hay cosa que no pudiera decir aquí que no se la dijera a él y prefiero decírsela a él", explicó Ana en declaraciones recogidas por la revista ¡HOLA! México.

Ante la pregunta inevitable, si habían hablado de sus planes de futuro y en concreto si tenían uno en común, ella recurrió a la expresión 'nunca se puede decir de este agua no beberé' para no confirmar ni descartar ninguna posibilidad: "Somos personas normales, buenas personas, hay una excelente relación y pues no quiero decirte no, o sí, y el día de mañana ahí estoy, ¿verdad?".

El romance de Ana Brenda Contreras e Iván Sánchez inició cuando estos se conocieron mientras grababan la telenovela "Lo Imperdonable", en 2015. La actriz confirmó que la relación se terminó en abril de 2018.