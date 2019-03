Chiquis Rivera congeló sus óvulos para ella y para su hermano pequeño

Los Ángeles, EEUU.

Hace varias semanas Chiquis Rivera decidió congelar sus óvulos, un proceso que ha venido documentando en sus redes sociales, como forma de garantizar sus posibilidades de convertirse en madre en un futuro ante la endometriosis que padece y que podría hacer que quedarse embarazada le resulte muy difícil.

Pese a lo ilusionada que estaba en un principio, el proceso tuvo que detenerse después de que le encontraran un quiste en el ovario izquierdo, aunque ella tiene fe de que el tratamiento para atajar ese pequeño inconveniente dará resultado y eventualmente podrá completar sin mayores inconvenientes la extracción.

MIRA: Filtran video en el que Anuel AA supuestamente golpea en el rostro a Karol G

Uno de los motivos que le empujó a tomar esa decisión, además de garantizar que algún día pueda cumplir su sueño de ser madre, ha sido el deseo de dejar a su hermano pequeño Johnny López -que hizo pública su homosexualidad a finales de 2017- la opción de utilizar uno de sus óvulos para convertirse en padre, en especial si por cualquier motivo ella no estuviera a su lado para entonces.

"Ni siquiera lo había hablado antes con Lorenzo [ Méndez, su pareja], pero es una de las cosas que he pensado. Como yo siempre había dicho que no estaba segura de si iba a tener hijos porque crié a mis hermanos, y a Johnny [tras el fallecimiento de su madre, la Jenni Rivera]. Y ahora me arrepiento de haberlo dicho porque ahora mi cuerpo me ha demostrado que a lo mejor no podré tenerlos", explicó la estrella en uno de los vídeos publicados en su canal de YouTube, refiriéndose a los problemas de infertilidad que puede causar la endometriosis para reconocer que hay que tener mucho cuidado con lo que se desea.

ADEMÁS: Jessica Simpson sigue con problemas en su embarazo

"Johnny siempre ha tenido miedo de que me pasara algo, y siempre me ha dicho que le gustaría que dejara parte de mí en este mundo. Y esta podría ser la manera. Todos saben que es gay y he pensado que esta podría ser la manera. Dentro de unos años, cuando su pareja y él quieran tener hijos... ahí estaría uno de mis óvulos. Puede sonar raro, pero así podría criar a su hijo y al mío a la vez. No sé, lo he pensado. Me encantaría dar el regalo de dar vida. Ese es otro tema, y muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero así soy yo. Si uno de mis óvulos pudiera hacer feliz a una pareja, en especial si es mi hermano, por qué no", agregó la joven de 33 años.