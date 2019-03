Video: Hija de Angélica Rivera fue discriminada en EEUU por ser latina

Redacción.



Sofía Castro, hija de la actriz y ex primera dama de México, Angélica Rivera, confesó que hace unos meses sufrió discriminación en la universidad donde estudiaba en EEUU.

En una declaración exclusiva para el programa "Intrusos", la joven contó que uno de sus profesores hacía comentarios incómodos respecto a su nacionalidad.

Castro, que lleva dos años viviendo en la ciudad de Los Ángeles, se encuentra actualmente estudiando actuación y dijo que ella era la única latina y que escuchó comentarios desagradables del tema.





"Yo era la única mexicana, la latina y de repente sí. Me daba mucho coraje porque decía, no me conoces, no conoces a los mexicanos, no conoces a los latinos, por qué opinas, por qué dices", expresó la hija de "La Gaviota".





La joven actriz enfatizó que esta es la única vez que ha sido víctima de discriminación desde que llegó a EEUU.

Castro no perdió la oportunidad para darle las gracias a su padre José Alberto Castro por darle la oportunidad de estudiar en el extranjero.