Backstreet Boys levanta pasiones en su esperado regreso a Chile tras 21 años

Viña del Mar.



Después de 21 años de espera, el público chileno se reencontró el jueves con los Backstreet Boys, la banda estadounidense que sigue levantando pasiones entre los espectadores del Festival de Viña del Mar.



Las adolescentes que en los 90 escuchaban Everybody han crecido, pero eso no impidió que media hora antes de que empezara el concierto la Quinta Vergara estuviera repleta y se escucharan los gritos del público ansioso por verles.



Para Brian, Kevin, Nick, AJ y Howie, los cinco integrantes de esta boy band, los años también han pasado, pero ofrecieron un espectáculo con el que demostraron a sus fieles seguidoras que aún tienen mucho que ofrecer.



Con cinco cambios de vestuario, coreografías para cada tema y un elenco de diez bailarines, los Backstreet Boys se presentaron con un concierto de alto nivel técnico.



Entre espeso humo, los que fueron cinco ídolos adolescentes saltaron al escenario para empezar con los temas The One y Get down.



“Tardamos mucho en volver a Chile, pero esperamos regresar pronto. Esta noche os vamos a llevar por un viaje de 26 años de carrera. Escucharemos todos nuestros hits y algo del nuevo álbum, DNA, anunció AJ McLean a las 15,000 personas que llenaron las gradas del anfiteatro del Festival de Viña del Mar.



En 2018, la banda sacó un adelanto de DNA con el sencillo Don’t Go Breaking My Heart. Con esta tema, el grupo se volvió a situar en la lista de éxitos tras 10 años sin lograr una repercusión similar.