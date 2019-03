Lindsay Lohan estuvo 'comprometida' con el actor Nico Tortorella

Estados Unidos.

La actriz Lindsay Lohan cuenta con un pasado lo suficientemente turbulento como para seguir acaparando titulares incluso desde su autoimpuesto retiro del mundo del espectáculos en Miconos, donde se ha convertido en una las empresarias más relevantes de la escena nocturna en la isla griega.

Y su último proyecto televisivo, el reality 'Lindsay Lohan's Beach Club' en el que muestra esa faceta profesional suya más desconocida, promete seguir desvelando algunos secretos sobre su vida sentimental y personal.

En el último episodio, grabado hace meses y que se emitirá este próximo lunes, la actriz recibe la visita de una persona muy especial: el actor Nico Tortorella, conocido por su papel en la serie 'Younger'.

En las escenas que ya han trascendido, salta a la vista que a ambos les une un estrecho vínculo por la forma en que bromeaban, pero resulta que además el guapo intérprete bien pudo haber acabado convirtiéndose en el señor Lohan.

"Nico y yo somos amigos desde hace mucho tiempo. Y sí, estuvimos 'comprometidos', pero nos comportamos como si fuéramos hermanos cuando estamos juntos", ha explicado la celebridad a las cámaras de su programa en el adelanto promocional de la próxima entrega al que ha tenido acceso el portal People.

Efectivamente, basta con remontarse atrás en el tiempo en el perfil de Instagram de Lindsay para encontrar una fotografía en la que Nico aparece de rodillas junto a la estrella, que en aquel momento bromeó con que se trataba de su primera propuesta de matrimonio.

Sin embargo, parece que su relación nunca llegó a sobrepasar la barrera de lo platónico y a día de hoy siguen compartiendo una bonita amistad.

"La lealtad es muy importante para mí. He perdido a muchas personas que creía que era mis amigos por, ya sabes, traicionarme. Si me mientes una vez, jamás volveré a confiar en ti. Y por eso Nico es tan especial para mí. Creo que es un chico maravilloso. Y me parece una persona muy respetuosa", ha asegurado ella para justificar la importancia de personas como él en su entorno.

Nico, por su parte, comparte su vida desde hace más de una década con la profesora de yoga Bethany Meyers, con quien contrajo matrimonio el año pasado.

Ellos siempre se han mostrado muy abiertos a la hora de hablar de su relación 'queer' y poliamorosa para romper con los estereotipos que asocian ese tipo de uniones con la promiscuidad o la inestabilidad, y que no podrían estar más alejados de la realidad en su caso.

"El mayor error que suele cometer la gente es pensar que vamos por ahí acostándonos con un montón de personas, porque no es el caso en absoluto", explicaba él mismo en una entrevista a InStyle para resumir a grandes rasgos su día a día junto a su esposa.

"Yo soy muy demisexual [alguien que no experimenta atracción sexual hacia otros sin un vínculo afectivo de por medio] cuando se trata de mis relaciones secundaria, o con cualquier otra en realidad. Si no tengo una conexión emocional, no me acuesto con alguien. No funcionaría para mí".