Miami, Estados Unidos.

César Évora reveló que ha sido discriminado en Estados Unidos en varias ocasiones cuando lo han escuchado hablar en español y con su acento cubano.

“Es horrible, pero sí me ha sucedido que cuando me escuchan cómo hablo me comienzan a hacer gestos o simplemente comentarios nefastos por el hecho de ser latino.

Cuando llego a Estados Unidos y me ven a primera vista no me dicen nada, pero cuando escuchan que hablo español es cuando comienzan a hacerme groserías”.

