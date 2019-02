Chile.

Los Backstreet Boys retornan al Festival de Viña del Mar tras 21 años desde su primera actuación en el evento musical más importante de Latinoamérica, donde el lunes se escucharon las baladas del legendario Raphael y ayer a Marc Anthony y David Bisbal.

Esta edición del Festival Internacional de la ciudad de Viña del Mar, que mira al Pacífico, se celebra desde el 24 de febrero al 1 de marzo en el anfiteatro de la Quinta Vergara, que tiene capacidad para unos 15,000 espectadores.

El quinteto estadounidense, conocido por sus éxitos pop como I Want It That Way (1999) o Everybody (1997), ha generado un gran expectación en el público, que agotó en pocas horas las entradas del jueves, el día en que actuará esta boy band de fama mundial y la cantante pop Cami Gallardo, una de las chilenas más escuchadas en Spotify en 2018.

LEA: ¿Jamie Foxx y Katie Holmes se separan?

Los Backstreet Boys, que cuentan con 25 años de carrera a sus espaldas, presentarán en el certamen musical su nuevo álbum, DNA, lanzado a finales de enero, que incluye el sencillo Don’t Go Breaking My Heart, nominada en los últimos Premios Grammys a mejor canción del año en la categoría de grupos.

No se lo pierda. Hoy, la cuarta jornada del festival estará protagonizada por los reconocidos artistas mexicanos Marco Antonio Solís, un habitual del certamen de la ciudad jardín con sus melodías románticas, y Carlos Rivera, quien puso voz a la canción Recuérdame, de Coco (2017), película de Disney-Pixar que ganó el Óscar a la mejor película animada y mejor canción original.