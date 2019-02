Lady Gaga y Madonna hacen las paces en fiesta de los Oscar's 2019

Los Ángeles, EEUU.

Un Premio Óscar era lo que Lady Gaga necesitaba para recibir la aprobación de la reina del pop, Madonna, después de años de una rivalidad entre las divas al fin a llegado la paz.

La "Material Girl" y la ganadora del Óscar fueron fotografiadas abrazándose durante una fiesta posterior a los premios de la Academia, dando a entender que las famosas hicieron las paces y han dejado sus diferencias en el pasado.

En la foto tomada por el fotógrafo JR, los dos intérpretes aparecen sobre un papel blanco en donde Madonna abraza a una sonriente Gaga que no suelta su estatuilla dorada, que obtuvo para la Mejor Canción Original de "Shallow" de la película "A Star Is Born".

"No te metas con chicas italianas", escribió Madonna al compartir la foto en su Instagram.

Recién en diciembre la diva, de 60 años, acusaba a Gaga de robar una de sus frases, la que la intérprete de "Bad Romance" usaba cada vez que agradecía a su coestrella Bradley Cooper: "Puede haber 100 personas en una habitación y 99 de ellas no creen en ti, pero todo lo que se necesita es una ".

Madonna publicó en un Instagram Stories un video de sí misma de una entrevista de la década de 1980 donde aparece diciendo la misma cita.

Las divas han tenido una relación tensa en la última década. En 2009, ambos aparecieron en Saturday Night Live y su actuación conjunta en broma se convirtió en una pelea total antes de que Kenan Thompson interviniera para mediar.

En 2011 los seguidores de la intérprete de "La Isla Bonita" señalaron que la canción de Gaga "Born This Way" era muy parecida al tema "Express Yourself" lanzada por Madonna en 1989.

Tras la polémica, Madonna dio a entender durante una entrevista en ABC que ella era superior a Gaga. "She is reductive", dijo entonces, que puede traducirse a "ella es inferior".

Para 2015, la cantante de "Like a Virgin" trato de suavizar su riña con la joven cantante.

"La única vez que critiqué a Lady Gaga fue cuando sentí como si ella hubiera copiado descaradamente una de mis canciones", dijo Madonna a Rolling Stone, "No tiene nada que ver con que 'ella se lleva mi corona' o 'ella está robando mí lugar'. Ella tiene lo suyo. Creo que es una cantante y compositora muy talentosa ", agregó la cantante.

En 2016, Gaga declaró en la radio Beats 1 con el dj Zane Lowe que ella y la Reina del Pop no podían ser comparadas.

"Ella y yo somos muy diferentes. No nos compararía en absoluto. No quiero faltarle al respeto porque es una buena persona y es la estrella pop más grande de la historia, pero yo toco muchos instrumentos y escribo mi propia música. Me paso horas y horas al día en el estudio. Soy productora y compositora. Lo que hago es diferente. Yo no estoy simplemente ensayando para hacer un show", dijo Gaga.

La fotografía de este domingo podría ser una indicación de que las divas lograron hacer las paces y dejar atrás sus diferencias.