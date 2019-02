América Ferrera dice adiós a “Cómo entrenar a tu dragón”

Los Ángeles, Estados Unidos.



América Ferrera ha prestado su voz a las películas de Cómo entrenar a tu dragón durante 12 años, pero con el estreno de la tercera entrega, The Hidden World, ha llegado el momento del adiós y la actriz asegura a Efe que lo afronta con tristeza y orgullo al mismo tiempo.



“Este es el final de la trilogía y de este viaje”, confesó la intérprete, quien desconoce si más adelante el estudio lanzará películas escindidas relacionadas con personajes de ese universo.

América Ferrera posa junto a una joven disfrazada de su personaje de la guerrera Astrid.

“Esta historia se ha acabado y es muy agridulce. Amo a Astrid (su personaje) y lo que significa para muchos jóvenes que crecieron con ella. Se ha convertido en una mujer fuerte, valiente y con un papel decisivo en la historia. Estoy triste pero orgullosa a la vez. Es un final muy satisfactorio que hace que el viaje haya merecido la pena”.



En esta última aventura, el joven vikingo Hiccup (Jay Baruchel) y su aliada Astrid, acompañados por su inseparable dragón Toothless, deben hacer frente a una terrible amenaza para su aldea, y para ello tendrán que dejar atrás el único hogar que han conocido y viajar a un mundo oculto que parecía más mito que realidad.



En 2013 se graduó de Relaciones Internaciones en la Universidad del Sur de California (USC).

“Astrid nunca ha tenido remordimientos sobre su forma de ser: sabe perfectamente quién es, las cosas que se le dan bien y es una líder natural. Eso se ha mantenido a lo largo de la saga”, explicó.



Ferrera era prácticamente una adolescente cuando vivió el éxito de Real Women Have Curves (2002). Poco después llegaron The Sisterhood of the Traveling Pants (2005) y el posterior lanzamiento de Ugly Betty (2006), la serie que la convirtió en una gran estrella. “Mucha gente me ha apoyado a lo largo de mi carrera, pero todo empezó con la fe de mi madre”, confesó la artista de origen hondureño.

La actriz dice que Astrid es una chica fuerte que sirve de ejemplo para muchos jóvenes.

“Siempre me inculcó la idea de perseguir mis propios sueños y dedicarme a aquello que realmente me apasionara. Me dejó claro que no había nada que no pudiera conseguir si trabajaba lo suficientemente duro”, apuntó.