La primera portada sola de North West Kardashian

Los Ángeles, Estados Unidos.



North West ha pasado gran parte de sus cinco años de vida bajo las lentes de algunas cámaras, bien sean las del reality familiar Keeping Up With the Kardashians o la del teléfono móvil de su madre.



Su primera aparición en una prestigiosa revista de moda se produjo cuando apenas tenía unos meses al posar junto a sus padres para las páginas de Vogue, y desde entonces ha seguido sumando publicaciones en Vogue Kids, Interview, Haper’s Bazaar.



North protagonizó su primera portada en solitario para la edición Beauty Inc. del portal WWD, enfocada en la generación Alpha compuesta por los primeros hijos de los milenials más veteranos y cómo su estatus de nativos digitales desde la cuna afectará a su concepto de la moda, la belleza y el individualismo.