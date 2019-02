El cantante venezolano Nacho recibe la nacionalidad colombiana

Bogotá, Colombia.



El presidente de Colombia, Iván Duque, otorgó este viernes la nacionalidad colombiana al cantante venezolano Nacho y a su familia, durante el concierto "Venezuela Aid Live" que se realizó en Cúcuta.



"Me complace otorgarles la ciudadanía colombiana al cantante venezolano 'Nacho' y su familia. Compartimos el amor por la cultura y la convicción por la causa de la libertad. Me enorgullece llamarlo colombiano y trabajar con él por la Venezuela que soñamos", manifestó Duque en su Twitter.







El presidente acompañó el mensaje con dos fotos en las que se observa al cantante acompañado de su esposa y sus tres hijos, además de los presidentes de Chile, Sebastián Piñera, y Paraguay, Mario Abdo Benítez.



Nacho estuvo en Cúcuta en donde participó en el concierto que organizó el empresario británico Richard Branson para recaudar al menos 100 millones de dólares para ayudar a Venezuela.



Durante su participación en el evento el cantante afirmó sentirse "orgulloso de llevar esas dos banderas como nacionalidades en mi corazón".



"Quiero agradecerle a todos mis compatriotas colombianos también, que hoy orgullosamente los llamo compatriotas, porque después de varios periodos presidenciales y varias administraciones, y mucha historia de este servidor con este país, hoy mi amigo el presidente Iván Duque me entregó la nacionalidad colombiana", afirmó.



El cantante prometió antes de empezar a cantar que "al igual que lo hago con Venezuela" respetará a Colombia.



En total 32 artistas de Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, México, Puerto Rico, Suecia y Venezuela participaron en el concierto.



Entre los más destacados estuvieron "El Puma", Reinaldo Armas, Dj Aleso, Paulina Rubio, Ricardo Montaner, Diego Torres, Miguel Bosé, Maluma, Silvestre Dangond, Luis Fonsi, Carlos Vives, Juan Luis Guerra, Juanes, Maná y Alejandro Sanz.