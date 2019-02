Geraldine Bazán no quiere que Irina Baeva se acerque a sus hijas 

Ciudad de México, México.

Geraldine Bazán no quiere que sus hijas Elissa Marie y Miranda, producto de su relación con Gabriel Soto, convivan con la actual novia del actor, Irina Baeva.

"Creo que alguien que es capaz de hacer algo como lo que me hicieron, no podría tener la confianza de que mis hijas estén a lado de una persona así.", dijo Bazán la noche del miércoles al acudir a un evento altruista.

"Todas las mamás me entenderán, ninguna quiere que sus hijas estén a lado de una mala persona", agregó.

En las declaraciones hechas a programas de Univisión y Telemundo, la actriz reiteró que hizo público cómo descubrió la infidelidad de Soto para proteger a sus hijas.

Mira: Jordyn Woods abandona la casa de Kylie Jenner

El martes, Bazán publicó un video en su canal de YouTube en el que culpó a Baeva de acosarla en las redes sociales y de hacer lo posible para que ella se enterara que su ex marido y padre de sus hijas tenía una relación extramarital.

El miércoles, tanto la rusa como Soto declararon que cada quien tiene su versión de la historia, sin embargo, él expresó que su ex pareja solo cuenta lo que le conviene.

"Sí es vergonzoso haber pasado por algo así, no veo dónde me convenga haber contado algo que me fue tan doloroso", expresó Bazán.

Además: Irina Baeva y Gabriel Soto: Así se desarrolló el romance prohibido entre los actores

La actriz relató que su relación de 10 años, en la que tuvo a sus dos hijas, comenzó a fracturarse en mayo de 2017. Meses después, descubrió que Soto y Baeva tenían un romance.

Bazán dijo que si la gente la ha apoyado en redes sociales es por la sinceridad con la que ha abordado el tema.

"Agradezco tanto el amor, el cariño y el apoyo. Eso es simplemente porque hablo con la verdad, no es otra cosa que eso, eso te da tranquilidad", añadió.