Dua Lipa desea una carrera ascendente

De origen kosovar y nacionalizada británica, Dua Lipa espera hacerse de su propio nombre en la industria y seguir los pasos de otros ganadores del Grammy como Mejor Nuevo Artista, tal como Adele, Maroon 5, John Legend o Alicia Keys.

“Hay muchas conjeturas acerca de esta categoría y, sinceramente, yo sólo pienso en que quiero que me vaya igual de bien que a ellos. Ha sido una gran experiencia llegar hasta la nominación, y ganar un rubro que es tan competido, es fabuloso”, comentó Lipa en entrevista.

De 23 años y radicada en Londres, Dua descartó que le vaya a caer la maldición de esta categoría, ya que varios artistas luego de ser reconocidos en ella, no despuntan después, como le ha sucedido a Esperanza Spalding, Paula Cole o Evannesence.

“Bueno, existirán siempre dos opciones, dos variantes, cada quien trata de manejar su carrera lo mejor que puede. Sam Smith, Alicia (Keys) ganaron la categoría y les ha ido de maravilla”, expresó.

Nuevo disco. También ganadora del gramófono en el rubro de Mejor Grabación Dance por Electricity, junto con Silk City, Dua Lipa aseguró que tras el éxito de piezas como New Rules y Be the One no siente ninguna presión con el que será su segundo disco.

“Estoy trabajando en él, estoy muy animada con lo que viene: promoción, nuevas canciones, giras, colaboraciones, nuevos destinos. Me emociona, me agrada. Aun no puedo decir mucho, pero viene algo muy elaborado y me entusiasma el nuevo horizonte que estoy a punto de cruzar”, destacó.

Logro. Dua Lipa hizo una colaboración con St. Vicent en el show principal de la pasada Entrega de los Premios Grammy, en la que combinaron Masseduction y One Kiss, lo cual fue para ella una gran experiencia y el inicio de una sólida amistad con su colega.

El fin de semana develó su figura de cera en el Museo Madame Tussauds de Londres.

“Sentí que todo estaba tranquila hasta que la vi en la vida real y me sentí como si estuviera en un juego de miradas esperando a ver si parpadeaba. Totalmente surrealista”, escribió en redes sociales la cantante, tras haber conocido la figura.