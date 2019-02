Noah Cyrus estalla en llanto ante próxima paternidad de su ex Lil Xan

Estados Unidos.

Este lunes, apenas unas horas después de que el joven rapero Lil Xan anunciara a través de su cuenta de Instagram que estaba esperando su primer hijo junto a su actual novia Annie Smith, la cantante Noah Cyrus publicó un selfie en el que aparecía llorando y que acompañó del escueto mensaje: "Gran día".

¿Casualidad o no? Aunque siempre cabe la posibilidad de que la información sobre la próxima paternidad de su ex no hubiera llegado aún a sus oídos y que sencillamente estuviera disgustada por cualquier otra razón que nada tuviera que ver con él, lo cierto es que esa opción parece poco probable en vista de que ambos cuentan con una fuerte presencia en la esfera virtual y actualizan sus perfiles casi a diario.

Tampoco es ningún secreto que su ruptura hace cinco meses después de colaborar en el tema 'Live or Die' dejó devastada a la hermana pequeña de Miley Cyrus, en especial debido a las muy públicas acusaciones de infidelidad que él realizó en su contra.

Poco tiempo después la joven incluyó en el merchandising promocional de su EP 'Good Cry' -que se traduciría al castellano como 'buena lloreta'- una botellita con sus lágrimas por un precio de 12.000 dólares, lo que daba a entender que no le faltaban motivos para llorar y producir tantas unidades de ese artículo como sus fans quisieran comprar a pesar de que solo estuvo a la venta durante 48 horas.

Antes de que sus seguidores comenzaran a preocuparse por su bienestar emocional, Noah compartió el mismo lunes una nueva publicación afirmando: "Lograré ser feliz aunque sea lo último que haga" junto a otro selfie en que también lucía un aspecto sombrío, pero que venía a demostrar que está decidida a pasar página.

Mientras ella trataba de digerir la noticia, la actual pareja de Lil Xan -cuyo nombre real es Diego- ha recurrido a sus propias redes sociales para aclarar algunos aspectos de su próximo debut en la maternidad, como por ejemplo que se trata de un embarazo muy deseado y que apenas se encuentra en la quinta semana de gestación.

"Llevamos meses eligiendo nombres de bebé, ya habíamos empezado a planear la boda y habíamos intentado quedarnos embarazados", ha afirmado.

"No tenía pensado anunciar nada hasta que llegara a las doce semanas (esto va para todas las madres que me han criticado [por adelantar acontecimientos]), pero Diego estaba muy emocionado por contarlo porque estamos realmente muy felices", ha concluido para atajar las habladurías malintencionadas.