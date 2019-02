Liam Hemsworth revela cómo supo que "era hora" de casarse con Miley Cyrus

Los Ángeles, EEUU.

Liam Hemsworth se ha mostrado más abierto sobre su relación con su ahora esposa Miley Cyrus y hasta ha revelado cómo supo que estaba listo para casarse con la estrella.

Después de casarse en una pequeña ceremonia en su casa en diciembre de 2018, los fanáticos están emocionados por conocer más detalles sobre el gran día de la pareja y ahora el actor ha compartido algunos mientras mientras promueve la comedia romántica "Isn't It Romantic".

En una entrevista con el programa Sunday TODAY de la NBC, Hemsworth reveló que después de haber estado con Cyrus en una relación intermitente durante diez años sabía que era hora de casarse.

"Hemos pasado por mucho juntos en los últimos 10 años, así que sentí que era el momento" dijo el actor australiano y agregó "Me siento realmente feliz y muy afortunado de estar con una persona tan estupenda".

En cuanto a cómo fue su boda íntima con Cyrus, Hemsworth expresó que "fue un día realmente especial".

Además el hermano menor de Chris Hemsworth contó como estuvo a punto de no conocer y por lo tanto no casarse con Miley Cyrus, cuando había sido dejado fuera del elenco de la cinta que sirvió de escenario para el nacimiento de su romance, "The Last Song".

Al principio otro actor había sido el elegido para coprotagonizar la película con Cyrus, pero gracias a un juego del destino Hemsworth terminó quedándose con el rol.

"Ellos eligieron a otro actor, y no funcionó con él. Mi agente me llama así, susurrando, diciéndome 'Tienes que ir a Disney en este momento. No está funcionando con el otro tipo. Tienes que entrar y leer con Miley otra vez ".

Curiosamente Liam tuvo que perder la oportunidad de estar en filmes como "Thor" (que terminó siendo para su hermano Chris Hemsworth) y The Expendables. Fue así como "The Last Song" le ayudo a encontrar el amor y terminó siendo su ticket de entrada a Hollywood.