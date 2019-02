Mon Laferte: “El éxito es hacer lo que a uno hace feliz”

Ciudad de México.



Para la cantante y compositora chilena Mon Laferte el éxito en la vida consiste en encontrar la felicidad en lo que se hace, y ese sentimiento lo encuentra a la hora de cantar y escribir sus canciones.



Con casi 25 años de carrera, a Laferte los últimos tres han sido altamente productivos en cuanto a récords de ventas, premios y reconocimientos, y con ellos una sobrecarga de éxito y fama a los cuales no hace mucho caso.



“El éxito es hacer lo que a uno hace feliz; así de sencillo”, asegura a Efe Laferte en Ciudad de México, donde esta semana presentó su “Gira de Norma”.



En ese sentido, Laferte dice que para ella “la vida mientras más sencilla mejor, pero a veces uno se complica demasiado y quiere hacer cosas más rebuscadas; pero todo está en ser sencillo”.



Por eso la artista lidera su propio movimiento: “No a la parafernalia, en nada, y sencillez ante todo”.



Realidad



De hablar pausado y sencillo, Norma Monserrat Bustamante Laferte contó que su secreto para vivir el éxito y la fama ha sido no verlos “como algo grande, como una bola enorme, sino verlos muy normal, como una consecuencia” de su trabajo. “Yo quiero hacer música, vivir de mis canciones y dar conciertos, y al final todo se resume a eso”, abundó.



“La fama te convierte en una persona popular, que la gente reconoce, pero no lo veo como ‘¡Oh, la fama!’, sino como mi trabajo”, apuntó.



Laferte explicó que en la actualidad no le gusta ni le convence la sensación de éxito que tiene el mundo o las personas.



“Ahora vivimos en la época de los números, en donde conoces a alguien y de inmediato revisas (sus redes sociales) para ver cuántos seguidores tiene, y eso a mí no me gusta”, sostuvo.