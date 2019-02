Ganadores de los Grammy 2019 en las principales categorías

Los Ángeles, EEUU.

Kacey Musgraves, Lady Gaga, Childish Gambino o Ariana Grande fueron algunos de los ganadores a las principales categorías de los Premios Grammy 2019 entregados este domingo 10 de febrero.

Lista de ganadores del Grammy 2019

Principales premios Grammy 2019

ÁLBUM DEL AÑO:

"Golden Hour", Kacey Musgraves

GRABACIÓN DEL AÑO (mejor canción):

"This Is America", Childish Gambino

CANCIÓN DEL AÑO (compositor):

"This Is America" (Donald Glover, Ludwig Göransson y Jeffrey Lamar Williams, compositores)

MEJOR NUEVO ARTISTA:

Dua Lipa

MEJOR ACTUACIÓN POP INDIVIDUAL:

"Joanne (Where Do You Think You're Goin'?)", Lady Gaga

MEJOR ACTUACIÓN POP DÚO/GRUPO:

"Shallow", Lady Gaga y Bradley Cooper

MEJOR ÁLBUM DE POP VOCAL:

"Sweetener", Ariana Grande

MEJOR ÁLBUM DE ROCK:

"From The Fires" Greta Van Fleet

MEJOR ÁLBUM DE RAP:

"Invasion Of Privacy", Cardi B

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA:

"Colors", Beck

MEJOR ÁLBUM ELECTRÓNICO O DANCE:

"Woman Worldwide", Justice

MEJOR ÁLBUM URBANO CONTEMPORÁNEO:

"Everything Is Love", The Carters

MEJOR ACTUACIÓN DE ROCK:

"When Bad Does Good", Chris Cornell

MEJOR ÁLBUM COUNTRY:

"Golden Hour", Kacey Musgraves

** CATEGORÍAS LATINAS **

MEJOR ÁLBUM POP LATINO:

- "Sincera", de Claudia Brant

MEJOR ÁLBUM ROCK O ALTERNATIVO LATINO

"Aztlán", de Zoé

MEJOR ÁLBUM REGIONAL MEXICANO (INCLUYE TEJANO)

"¡México por siempre!", de Luis Miguel

MEJOR ÁLBUM TROPICAL LATINO:

"Anniversary", de Spanish Harlem Orchestra