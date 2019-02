En 2018 la música fue liderada por las mujeres

California, Estados Unidos

De asombrosas figuras emergentes como Cardi B o Rosalía a estrellas ya consagradas como Ariana Grande, Lady Gaga o Beyoncé, 2018 ha sido un año femenino y plural en la música con un muy diverso grupo de mujeres marcando el ritmo del pop en todo el planeta.

Mientras el movimiento Me Too y reivindicaciones como la huelga de mujeres en España abrían camino a una nueva ola feminista, los fans de la música se han rendido a unas cantantes de diferentes generaciones y diversos estilos que han conquistado este año las listas, los festivales y las plataformas digitales.

En el rap, un género habitualmente dominado por los hombres y el machismo, la estadounidense de origen dominicano Cardi B se ha convertido en toda una revelación siguiendo los pasos de otros íconos femeninos del hip-hop como Lauryn Hill o Missy Elliot.

Tras el single de 2017 Bodak Yellow, que anunciaba algo grande, Cardi B editó en abril su primer disco, Invasion of Privacy, que incluía el éxito de aromas latinos I Like It en el que se rodeó del colombiano J Balvin y el puertorriqueño Bad Bunny.

Determinantes

Una singular y muy sugestiva fusión de flamenco, electrónica y ritmos urbanos fue la baza ganadora de Rosalía, que con el álbum El mal querer figura en la lista de mejores discos del año de The New York Times y es la primera artista española nominada a los BBC Sound.

Su cuidada propuesta estética, que recicla al siglo XXI la iconografía española más tradicional, triunfó con arrolladores videoclips como el de Malamente, un single que elevó el grito “tra tra” a ser una de las muletillas preferidas de este año.

De la misma edad que Rosalía (de 25 años), Ariana Grande, una de las mejores voces que ha dado el pop en los últimos tiempos, consolidó su posición como referente de la escena actual con el disco Sweetener.

Después de unos meses convulsos en lo personal (rompió su compromiso con Pete Davidson y su exnovio Mac Miller murió por sobredosis en septiembre), Grande reflejó con su reciente single Thank u, next que maneja las redes sociales como nadie al lograr el mejor estreno de un videoclip musical en la historia de YouTube.

Otra gran artista a medio camino entre la gran pantalla y los micrófonos es Janelle Monáe, que publicó el álbum Dirty Computer, uno de los más aplaudidos este año por la crítica, y que con su mezcla de excitante música negra y ambigüedad sexual parece destinada a ocupar el trono del desaparecido Prince.

2018 también presenció el regreso de la australiana Courtney Barnett, una de las últimas esperanzas del rock indie.

Y tras ocho años de sequía sin novedades discográficas, Honey supuso el retorno triunfal de la sueca Robyn a la electrónica.

Del fenómeno mainstream de la británica Dua Lipa, que ha sonado en todos los clubs del mundo con la canción One Kiss, a la repercusión en el circuito alternativo de Mitski, la lista de mujeres que dejaron huella en los últimos doce meses también debe incluir a las latinas Kali Uchis y Mon Laferte, la rapera Noname y la revelación del R&B Jorja Smith.

Consolidadas

Con pocas cosas que demostrar ya en el mundo de la música, Lady Gaga probó suerte y arrasó en el cine con A Star is Born, que dirigida y coprotagonizada por Bradley Cooper aspira a lo más alto en los premios de Hollywood gracias, entre otras razones, a una balada, Shallow, que ha conquistado el corazón de medio mundo.

Y pese a que Everything is Love, el disco bajo el alias de The Carters que firmó junto a su esposo Jay-Z, no tuvo la repercusión que alcanzó Lemonade (2016), Beyoncé mantuvo su estatus de leyenda con un histórico concierto en el festival de Coachella en el que entrelazó con maestría el pop, el feminismo y las reivindicaciones raciales.

De acuerdo con los especialistas, este año las mujeres han reivindicado sus derechos y ‘no han hecho falta cuotas, ni filtros, ni sesgos, la retrospectiva a lo que más y mejor ha sonado este año puede hacerse sin tener que recurrir al sexo masculino en lo absoluto.