Childish Gambino hace historia en el Grammy con su muy político "This Is America"

Los Ángeles, EEUU.

El primer rap en ganar un Grammy a mejor canción fue "This Is America", una dura crítica de Childish Gambino a este Estados Unidos lleno de armas y racismo.

Gambino, de 35 años y alter ego del actor Danny Glover, suma además con este trap gospel el gramófono a mejor video musical --que acumuló más de 35 millones de visitas a YouTube en apenas dos días la primavera boreal pasada --hoy se acerca a los 500 millones-- y mejor presentación de canción de rap.

Nunca antes un rap había ganado en una de las principales categorías del Grammy, lo que ya había despertado duras críticas.

De hecho, Gambino, que no asistió al evento, se había negado a presentarse en el escenario de esta edición del Grammy --así como el también ganador Drake y Kendrick Lamar, el artista con más nominaciones. Todos artistas de hip-hop que dicen se sienten infravalorados por la Academia de la Grabación de Estados Unidos.

El año pasado el magnate del rap Jay-Z llegó con ocho nominaciones y terminó la noche con las manos vacías, generando fuertes críticas que llevaron a la organización a ampliar el número de nominados en las cuatro principales categorías, de cuatro a ocho.

Y en esta edición 61 del Grammy destacó por más diversidad, al menos en las principales categorías. También es un año en que las mujeres han podido abrirse más espacio.

En álbum del año, cinco de los ocho nominados son mujeres, incluida la rapera Cardi B --que está nominada en las categorías principales por "I Like It" que canta con Bad Bunny y J Balvin--, así como Brandi Carlile, H.E.R, Janelle Monae y Kacey Musgraves.

En la categoría de artista revelación igualmente, seis de los ocho nominados son mujeres.

Lady Gaga también suma tres estatuillas en la noche --dos por "Shallow" como mejor presentación de dúo/grupo pop y mejor canción escrita para un medio visual, y otro por "Joanne" como mejor presentación pop como solista--, al igual que Carlile, que arrasó en las categorías del género Americana (folklore de Estados Unidos), y la cantante de country Kacey Musgraves, que también suma un trío de gramófonos.