Perseguido por el escándalo “Me too” en la Berlinale

Berlín.



El actor y director estadounidense Casey Affleck se vio perseguido por el escándalo de abusos sexuales en su aparición en la Berlinale, donde presentó su película Light of my Life, donde interpreta el papel de un vigoroso padre determinado a salvar a su hija en medio del colapso global.



“Escribí el guion mucho antes de que saltara esa cuestión”, afirmó Affleck ante los medios, ante la pregunta de si había intentado rehabilitarse con el papel que interpreta en ese filme.



“No soy un experto en feminismo. No creo que mi película tenga un mensaje político”, añadió.



Light of the night es una película de corte algo apocalíptico, en que de una larga escena inicial, del padre explicándole a su hija una historia, en un ambiente casi idílico, se pasa a ese mismo hombre tratando de salvarla del fin del mundo, azotado por una pandemia.