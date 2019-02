Emma Stone: “Mi éxito no será para siempre”

Nueva York, Estados Unidos.



Emma Stone está entre las nominadas al premio Óscar como mejor actriz de reparto por su papel en La favorita, el filme de Yorgos Lanthimos que se estrenó en Honduras el pasado jueves.



Ambientada en Inglaterra a principios del siglo XVIII, la película se trata de la enferma reina Ana (Olivia Colman), que está luchando contra varios padecimientos mientras trata de gobernar.



El poder detrás del trono es la mejor amiga de Ana, una aliada del palacio y su amante secreta, lady Sarah (Rachel Weisz).



Sin embargo, su amistad comienza a derrumbarse con la llegada de Abigail, la prima de Sarah, una joven con mala suerte que ha quedado relegada como sirvienta, pero que anhela escalar de regreso a lo alto de la sociedad.

En La favorita, Stone interpreta a Abigail, una joven que trata de convertirse en la fiel cortesana de la reina Ana.

“Me encantó cada aspecto de Abigail. Me encantó interpretarla todos los días. No fue un desafío abordar este papel. Fue una gran alegría. Tenía toda la gama de emociones. No tuve que enfocarme en ser encantadora e inocente a menos que fuera necesario por alguna razón en específico, y siempre hubo razones para explicar su locura. Por encima de todo, es una sobreviviente”, dijo la actriz.



Cuando comienza el filme, Abigail es lúgubre, pero en realidad es una mujer con chispa. Sabe cómo solucionar problemas. Es inteligente y es toda una estratega. Al igual que muchas otras personas, puede ser encantadora y empática, pero también oscura y a veces cruel. “La reina también era todo eso, al igual que Sarah. Eran tres mujeres igual de poderosas, lo cual era sorprendente”, agregó.



Antes de comenzar a rodar, admitió Stone, no sabía mucho sobre la historia británica. “Sé más sobre la historia de Francia”, dijo.



“Estaba obsesionada con María Antonieta cuando era niña. No sabía gran cosa de la reina Ana ni de Sarah, y había muy pocas cosas escritas sobre Abigail. Sin embargo, no sentí la necesidad de adentrarme en la investigación para interpretar este papel, que a menudo fue cómico y con un enfoque moderno a la narración de la historia”.

En esta cinta Stone realizó su primer desnudo.

No obstante, sí tuvo que aprender reglas de etiqueta.



“Aprendí cómo hacer una reverencia, sostener un abanico, así como a sentarme y levantarme de una silla como toda una dama”, comentó Stone.



Tres semanas antes de que comenzara la producción, el reparto se reunió para hacer ejercicios de actuación que Stone describió como “jugar”. “Yorgos hizo que esta fuera una experiencia única, aunque todo me parece una experiencia única”, dijo.



Stone disfrutó la oportunidad de interpretar a un personaje con algo de picante, sobre todo después de haber tenido papeles extravagantes, tiernos e inocentes en películas como Easy A (2010), The Help (2011) y La La Land (2016).

Stone está nominada al premio Óscar.

“Recuerdo haber filmado The Help después de Easy A, y la gente decía: ‘¿cómo te sientes haciendo un papel dramático siendo actriz de comedia?’. Un papel es un papel”, agregó.



“Te tomas en serio la comedia cuando la estás interpretando. Te tomas en serio los papeles dramáticos. He tenido la suerte de trabajar con actores y directores que pueden ver más allá de las etiquetas”, expresó.



Después de alcanzar el éxito en Hollywood la nominaronal al Óscar como mejor actriz de reparto por Birdman, y en 2017 ganó como mejor actriz por La La Land. Después de una década en el cine, Emma ha cambiado su percepción sobre esta industria. “Hay un cambio continuo, que tan solo es parte de la vida. He renunciado a parte de la idealización de Hollywood. Nada se parece a lo que imaginas”.



No obstante, Emma espera convencida de que su racha de éxitos terminará algún día. “La mejor parte del éxito es que ahora puedo decidir”, dijo Stone. “También sé que no durará para siempre”, concluyó.