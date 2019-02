Nick Cannon confirma el romance de Pete Davidson y Kate Beckinsale  

EUA.



Las imágenes que trascendieron esta semana de Kate Beckinsale y Pete Davidson abandonando de la mano uno de los locales en que había actuado el humorista venían a confirmar los rumores que aseguraban que entre ellos había surgido una química muy especial cuando coincidieron en una de las fiestas posteriores a los Globos de Oro.



Por si aún quedaba alguna duda de que la actriz y el exnovio de Ariana Grande han iniciado un romance que solo el tiempo dirá si da pie a algo más serio, el rapero y presentador Nick Cannon -amigo íntimo de Pete- ha querido despejarlas ahora asegurando que Kate es justo lo que necesita ahora mismo el joven intérprete de 'Saturday Night Live'.

Kate Beckinsale con el comediante Pete Davidson.



"Anoche vi a mi hermano pequeño Pete Davidson y pasamos un rato juntos. Los dos estábamos en Brooklyn y aprovechamos para tener una conversación en profundidad. En concreto estuvimos hablando de cougars [una expresión que se utiliza para referirse a una mujer que mantiene relaciones sexuales con hombres más jóvenes]. Me dije a mí mismo: 'He enseñado bien a este chico'", ha revelado en el programa 'The Wendy Williams Show', que ha venido presentando en las últimas semanas.



De paso, Cannon ha aprovechado la oportunidad de lanzarle una nada sutil indirecta a la antigua prometida de su colega, Ariana Grande, de quien no parece tener una buena impresión.



"Voy a atribuirme todo el crédito. Yo soy quien le dije que se buscara una mujer mayor, fui yo. Le dije que se olvidara de las estrellitas del pop, porque una mujer más mayor sabe lo que quiere. ¡Ellas no se andan con juegos! Van en serio... a eso me refiero. Busquen a alguien mayor", ha añadido. "Esas estrellitas del pop no tienen ni idea. Van por ahí tatuándose menús de comida japonesa en la espalda. Es broma, es broma, ha sido en la mano. Eso son cosas de crías".