Bradley Cooper se sintió avergonzado por no ser nominado a mejor director en los Óscar 2019

Los Ángeles, EEUU.

Bradley Cooper se sintió avergonzado por no haber logrado una nominación como Mejor Director en los Premios Óscar 2019 por su película A Star is Born.

"Estaba en una cafetería en la ciudad de Nueva York y miré mi teléfono y Nicole (Caruso, su publicista) me felicitó y dijo por qué nos habían nominado", contó el cineasta en el podcast Oprah's SuperSoul Conversations.

"Ni siquiera me dieron las malas noticias. Me sentí avergonzado porque creí que no había hecho bien mi trabajo".

Pese a no estar nominado en la categoría Cooper fue nominado a mejor actor por su rol en el filme.

Además A Star is Born (Nace una Estrella) cuenta con otras nominaciones de Premios de la Academia en las categorías Mejor Película, Mejor Actriz - Lady Gaga-, Mejor Actor de Reparto, Mejor Guion Adaptado, Mejor Canción Original- Shallow-, Mejor Sonido y Mejor Fotografía.

En toda la temporada de premios Cooper no ha logrado hacerse de un trofeo que valide su trabajo como director, en su lugar los Óscar dieron la oportunidad a Spike Lee, quien obtuvo su primera nominación a esta categoría tras más de 30 años como director.