Armie Hammer ha triunfado por ser blanco

California, Estados Unidos

Armie Hammer ha reflexionado sobre la desigualdad racial y de género que, además de otros muchos sectores de la vida pública, se ha venido manifestando en la meca del cine.

El protagonista de películas como Call Me By Your Name reconoce que su condición de varón de raza blanca le ha supuesto una ventaja a la hora de progresar social y profesionalmente, en comparación al menos con aquellas personas pertenecientes a colectivos discriminados y oprimidos.

“Hay mucha gente de raza blanca que ejerce o disfruta de una serie de privilegios, ya sea de forma consciente o inconsciente, y sería muy ingenuo o malintencionado por mi parte sentarme aquí y decir: “Nada de eso tiene que ver conmigo o con mi carrera. Pero al mismo tiempo he de decir que la cultura del trabajo es clave para lograr los objetivos”, ha explicado a la revista GQ.

“Los tipos como yo hemos recibido un montón del mero hecho de ser como somos. Pero también digo que, si el privilegio blanco es uno de los principales condicionantes de lo que nos ocurre, he tenido que trabajar mucho para llegar adonde he llegado”, agregó.