Emprendedora y amante de la moda, así es la amante de Enrique Peña Nieto

Ciudad de México, México

Después de que la revista mexicana Quién revelara una foto del expresidente Enrique Peña Nieto con la modelo Tania Ruiz Eichelmann, con quien se dice radica en Madrid, España, desde hace varios meses, han surgido varias interrogantes sobre quién es en realidad la mujer que ocupa el corazón del exmandatario mexicano.

Eichelmann, de 31 años, es una modelo originaria de San Luis Potosí, México. En 2017 fue parte del especial “Quién es más sexy” y en esa ocasión reveló detalles de su vida personal. En ese momento le contó a la revista Quién que sus pasiones, además del modelaje, son el pilates, la yoga y el diseño de modas.

El lema de vida de Tania es “Todo lo que te dé paz es que vas por buen camino”. Asimismo, confesó que “lo más loco” que había hecho por amor fue pagarle un vuelo a su novio para que la visitara.

Además de modelo, es empresaria: tiene una fábrica de pulseras y abrirá pronto una tienda de ropa en línea.

En 2017, cuando aún mantenía un noviazgo con el empresario Bobby Domínguez, Tania se sinceró sobre su personalidad y su estilo en entrevista con Reforma: “Creo que soy muy atrevida y me considero una persona abierta con todo el mundo, por eso nunca he tenido problemas con nada ni nadie. Soy muy flexible, sensible y siento que respeto diferentes maneras de pensar”, dijo.

La rubia es madre de una niña de cuatro años llamada Carlota - fruto de su relación de casi cinco años con Bobby Domínguez- con quien comparte dulces momentos en sus redes sociales.