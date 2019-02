Ofrecen a Ariana Grande un millón de dólares para borrar tatuaje con error ortográfico

Estados Unidos.

Ariana Grande presentó esta semana su nuevo tatuaje escrito en caracteres kanjis en la palma de su mano en homenaje a su nuevo sencillo '7 Rings' ('7 Anillos), dejando a sus seguidores sorprendidos al darse cuenta que la frase se traducía 'shichirin', una parrilla pequeña y portátil.

Ante el revuelo la intérprete explicó en su cuenta de Twitter, que estaba al tanto del error y que en realidad ella era la culpable al no ser capaz de aguantar todo el proceso necesario para completar el tatuaje debido a lo doloroso que le resultaba.

Días después Ariana volvió a pasar por la silla del tatuador, y con ayuda de unas inyecciones de lidocaína intentó corregir esa falta de ortografía, pero el resultado tampoco fue el esperado ya que el diseño seguía sin hacer referencia a los "siete anillos" de su canción y en su lugar ahora rezara "barbacoa japonesa dedo".

El tatuaje de Ariana antes y después de la supuesta corrección.

La buena noticia es que la cantante podrá rentabilizar su desastroso tatuaje si así lo desea en vista de que una compañía llamada LaserAway, especializada en la eliminación tatuajes, le ha ofrecido un millón y medio de dólares a cambio de participar en un reportaje fotográfico y de vídeo que documente el proceso para borrar el suyo, según asegura el portal TMZ.

El mánager de la artista, el popular Scooter Braun, aseguró que aún no han recibido una propuesta formal al respecto pero que, a título personal, él estaría dispuesto a tatuarse lo que hiciera falta para ponerse bajo láser y borrárselo a cambio de la mencionada cifra.

Horas después la cantante respondió a TMZ con el mensaje "Les daré a todos un millón para que me dejen en paz", escribió en su Twitter, seguido de una serie de mensajes para sus seguidores.

En estos la cantante pide que la dejen tranquila ya que cualquiera comete un error inocente como el de ella. Además se defendió de las acusaciones de apropiación cultural diciendo que hay una gran diferencia entre apropiación y apreciación de una cultura.

"Mis fanáticos japoneses siempre se mostraron emocionados cuando escribía en japonés o usaba dichos japoneses en mi ropa.", y agregó "Todos los productos con japonés fueron retirados de mi sitio, no es que nadie se haya preocupado en informarlo."

"Lo intento. Estoy hecha de amor y nada más. Solo quiero cantar. Despiértenme cuando comience el tour ", concluyó la estrella de Thank you next.