Christina Aguilera tendrá residencia en Las Vegas

Estados Unidos.

La cantante Christina Aguilera tendrá una residencia en Las Vegas, donde tiene programados al menos 16 conciertos.

La misma cantante fue la encargada de confirmar su nuevo proyecto durante una entrevista en el show Watch What Happens Live con Andy Cohen.

Según estos la diva actuará en el Teatro Zappos, mismo lugar donde se han presentado estrellas como Britney Spears (Piece of Me), Jennifer López (All I Have) y actualmente Gwen Stefani.

El show fue anunciado como una continuación de su gira "Liberation", el primer show está programado para el 31 de mayo de este año.

Otros artistas que han confirmado residencias en la "ciudad del pecado" son Cardi B, Mark Ronson, Above & Beyond, G-Eazy, Skrillex y Lady Gaga.