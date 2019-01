Álvaro Soler enloquece a fans con nuevo videoclip

San Pedro Sula, Honduras

Loca, es el título del nuevo tema musical de Álvaro Soler, cuyo video representa la nostalgia por una historia de amor frente a un misterioso escenario étnico urbano.

El clip, con ritmos como pop, folk, hip hop y otros, se grabó en Tokio, Japón, lugar donde vivió Soler por varios años cuando era un niño. “La canción tiene mucho en común con Tokio, pues es una ciudad muy loca, con edificios enormes y escenarios luminosos. También habla de los contrastes y de los momentos locos que se viven en las relaciones”, expresó Soler en entrevista con LA PRENSA.

Loca, cuyo video está disponible en YouTube, forma parte del disco Mar de Colores que el artista español lanzó en octubre del año pasado.

Contó que además de promocionar este nuevo tema musical, este año tiene planeado realizar algunas colaboraciones musicales, pero no quiso adelantar con quién.

“Se vienen dos colaboraciones este año, dos canciones muy bonitas, pero no quiero decir nada por ahora. Será una sorpresa”, indicó el intérprete de 28 años.

Flo Rida, Martina Stoessel y Álvaro Soler hicieron un remix de “La cintura”.

¿Quién es?

De madre española y padre alemán, Álvaro pasó su infancia en Barcelona hasta que la familia se mudó a Tokio, cuando él tenía 10 años. Lo que en un principio fue un auténtico choque cultural se acabó convirtiendo en una valiosa inspiración.

“Mis hermanos y yo fuimos a un colegio alemán, donde casi todo el mundo hacía música. Cuando era pequeño pensaba que cantar era algo tan normal como correr. No fue hasta que volví a España que me di cuenta de que no todo el mundo sabía hacerlo”.

Comentó que sus influencias musicales han sido artistas de la talla de Alejandro Sanz, Shakira, Elton John, Juanes, John Mayer, entre otros.

“Hay muchos artistas que me encantan, pero es una combinación de todo, creo que hoy en día la gente que hace música también debería autoinspirarse para crear sus temas. A mí me inspiran varias vivencias o cosas inesperadas que me han ocurrido”, agregó el joven.

Hizo una versión de “El mismo sol” con la famosa cantante Jennifer López.

Agradecido

Soler saltó a la fama en 2015, cuando lanzó el tema El mismo sol. Fue tanto el éxito de la canción que tiempo después lanzó una versión del mismo tema con la cantante estadounidense Jennifer López. Tan solo un año después, presentó otro exitoso sencillo: Sofía, cuyo video oficial tiene más de 528 millones de reproducciones en YouTube. Sin embargo, para este músico, manejar el éxito es una cuestión de actitud.

“Creo que tu actitud como artista no debería ser ‘bueno ahora ya lo sé todo’, o pensar que soy el mejor, porque no es así. Creo que es importante seguir aprendiendo. El éxito es se trata de eso. Cada uno conlleva el éxito de diferentes formas. También creo que es importante ser agradecido con las personas que siempre están allí para ayudarte”, indicó.

El intérprete de La Cintura concluyó su entrevista con un mensaje a sus fans hondureños. “Muchas gracias por todo el apoyo. Me hace muy feliz saber que hay gente que está muy lejos, pero que sigue y escucha mi música, espero visitar su país pronto”.