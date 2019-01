Ana de la Reguera se defiende de las críticas por comentario a Yalitza Aparicio

México

La reconocida actriz mexicana Ana de la Reguera se defendió de la ola de críticas que ha recibido por un comentario que hizo sobre Yalitza Aparicio, protagonista de la película Roma.

Yalitza fue nominada a Mejor Actriz en los Premios Óscar 2019 de este año por su papel en la película Roma fue elegida por Vanity Fair junto a otros grandes actores del momento para protagonizar la portada de la afamada publicación. El look sencillo de la joven hizo que la protagonista de Narcos escribiera en redes: “Casual” junto a uno emojis riéndose a carcajadas.

Este gesto fue para muchos un desprecio hacia Yalitza y no tardaron en expresárselo a Ana no precisamente de la mejor manera. Duras críticas, insultos y graves comentarios acusaban a la actriz de discriminar y no dar su lugar a la protagonista de la película de Alfonso Cuarón.

También lea: Yalitza Aparicio, una indígena mexicana con la mira en el Óscar

Ante tal revuelo, Ana, decidió grabar unos videos donde se muestra bastante triste por este malentendido. Asegura que lo hizo con toda la buena intención y que con la palabra ‘casual’ lo único que quería era destacar la sencillez de Yalitza, a quien admira y respeta.

También lea: Cuestionan el éxito de Yalitza Aparicio