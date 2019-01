Anuncio de un concierto de Carlos Vives causa polémica en Nicaragua

Managua, Nicaragua.



El anuncio de un concierto en Nicaragua del cantante colombiano Carlos Vives causó polémica por razones políticas este sábado en el país centroamericano, que atraviesa una crisis que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega.



La polémica estalló en las redes sociales, donde los adversarios de Ortega denunciaron que las empresas que organizan el concierto de Vives supuestamente apoyan al Gobierno de Nicaragua, al que señalan como responsable de la crisis.







El aporte económico al Zoológico Nacional que dejaría la venta de camisetas con mensajes del artista colombiano, no detuvo la polémica.



En las redes sociales se observaron mensajes de rechazo al concierto, como "por la plata baila el mono" o "no puedes apoyar a un dictador, no vengas a Nicaragua a manchar tus manos de sangre".







Por otro lado, hubo frases a favor del espectáculo, como "qué ganas tengo de ir al concierto de Carlos Vives" o "Carlos Vives, qué felicidad".



Los organizadores del concierto, programado para marzo, aunque sin fecha, propusieron al Zoológico Nacional ser beneficiario de la visita del cantante exclusivamente por la venta de camisetas.







A sabiendas de la propuesta, Vives recibió una recomendación en Twitter de, que si quiere apoyar al zoológico nicaragüense, mejor realice "una colecta y todos colaboraremos, (pero) ven a cantar con el pueblo cuando seamos libres".





Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 561 muertos, y de 340 a 767 detenidos desde el estallido social del 18 de abril pasado, según organismos humanitarios.







Ortega reconoce 199 muertos y 340 reos a los que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".







La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado al Gobierno de Ortega como responsable de crímenes "de lesa humanidad".



El presidente nicaragüense rechaza responsabilidades en la crisis, así como los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de un intento de "golpe de Estado fallido".



Vives cuenta en su historial con más de 20 millones de álbumes vendidos, dos premios Grammy y 11 Grammy latino.