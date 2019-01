“Black Earth Rising”, nueva miniserie en Netflix

Los Ángeles, Estados Unidos.



Aunque la serie ya se estrenó en el Reino Unido gracias a la producción conjunta del proyecto, entre BBC Two y Netflix, el resto mundo ya pueden disfrutar de Black Earth Rising.



Netflix lanzó esta historia ayer, la cual muestra la dramática y difícil historia de su protagonista, Kate Ashby (interpretada por Michaela Coel, la ganadora del premio BAFTA TV), una ruandesa huérfana que sobrevivió a un genocidio y que ha sido criada en Londres por una madre adoptiva. Ashby intentará descubrir sus raíces con la ayuda de un abogado, Michael Ennis (John Goodman).



Black Earth Rising es un thriller contemporáneo dirigido por Hugo Blick (The Honorable Woman, The Shadow Line) que pretende examinar la relación entre Occidente con África en un contexto de enjuiciamiento de crímenes de guerra.



Durante el trama se desvela los caminos oscuros por los que la nueva ficción televisiva de Netflix pretende abrir brecha, dejando claro que a pesar de que parezca tener una estructura de thriller convencional, la trama guarda múltiples secretos que tendremos que descubrir paulatinamente.