Fanáticos de Yalitza Aparicio salen en su defensa

Ana de la Reguera comentó la fotografía en la que Yalitza Aparicio posa para la revista Vanity Fair junto a figuras de Hollywood como Rami Malek, protagonista de Bohemian Rhapsody, pero sus palabras no fueron bien recibidas por los usuarios.



De la Reguera escribió en Twitter: “Casual!”, y acompañó esta palabra con un emoji de carcajada. De inmediato, los usuarios se lanzaron a defender a Yalitza.

“Envidiosa ya quisieras estar donde está, envidiosa te hubieran puesto mejor cuando te bautizaron”; “Envidiosa, ¿y tú cuántas nominaciones al Óscar tienes?”, “¿No te da envidia? Tú nunca lograste nada en Hollywood”, son algunos de los comentarios que dejaron en la red social.

Seguidores de Ana de la Reguera la defendieron y alegaron que se estaba entendiendo mal su comentario.



“Relájense. Ana lo dijo en plan de: ‘no ma&%$, junto a todos esos cabro&%$’. Si no la siguen, no entenderán su humor”. “Me parece que no lo escribió con mala intención, dejen de poner comentarios en contextos diferentes para crear polémica”, comentaron. Ante el alboroto la actriz decidió borrar su comentario.



Por otro lado, Salma Hayek expresó su admiración y apoyo a Yalitza. “Me emociona mucho saber que a partir de hoy no estoy sola. Felicidades Yalitza por tu merecida nominación ojalá que está vez tú si te lo lleves”, dijo en sus redes.